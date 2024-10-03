政府は３日の臨時閣議で、副大臣５人、政務官３人を新たに充てる人事を決めた。前任者の入閣に伴い、自民党の斎藤洋明衆院議員を財務副大臣、武部新衆院議員を文部科学副大臣に起用。公明党の６人も交代した。衆院解散・総選挙を目前に控え、大半の副大臣・政務官は再任された。斎藤、武部両氏を除く新任の副大臣・政務官の顔触れは次の通り。（敬称略）【副大臣】復興輿水恵一（衆）▽財務横山信一（参）▽厚生労働