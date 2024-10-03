今夏のパリ五輪で金メダルと銀メダルを獲得した宇都宮市出身の2選手が1日、栃木県庁と市役所で行われた地元の賞の表彰式に臨んだ。パリ五輪金メダルの鏡選手と銀メダルの松下選手=2024年10月1日、宇都宮市役所、津布楽洋一撮影レスリング女子76キロ級で日本勢初の最重量級女王に輝いた鏡優翔（ゆうか）選手（東洋大卒、サントリー）は、県民栄誉賞を受賞。競泳の男子400メートル個人メドレーで今大会日本勢唯一のメダルを獲得