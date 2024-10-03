【モデルプレス＝2024/10/03】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫・金城碧海・豆原一成が2日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。豆原が学生時代の経験を振り返った。【写真】JO1メンバーの肉体美◆豆原一成、高校時代の文化祭でのダンス回顧番組には、文化祭でJO1の楽曲のダンスを披露するというリスナ