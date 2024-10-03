慶大大学院教授の岸博幸氏（６２）が「Ｘ」（旧ツイッター）で、石破内閣のキャッチフレーズに疑問の声をあげた。石破茂首相は２日の会見で、自らの内閣について「納得と共感内閣」と語った。国民一人ひとりと向き合う決意を表したものだという。しかし、岸氏は「“納得と共感内閣”ってマーケティング的におかしい。納得・共感するか決めるのは国民の側。政権の側はその判断に立ち入れない」と国民の側が決めることを政府側