【モデルプレス＝2024/10/03】美 少年の岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）が、3日発売の「ちゃお」11月号（小学館）に登場。理想のNYデートや初主演ミュージカルの意気込みを明かす。【写真】美 少年・岩崎＆浮所ら肉体美披露◆岩崎大昇、理想のNYデート明かすアメリカの都市・NYを舞台にしたブロードウェイミュージカル『ニュージーズ』で主演をつとめる岩崎が“もしもNYでデートをしたら？”をテーマにインタビューに