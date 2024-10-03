３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」第４話で、ヒロイン・結（橋本環奈）の祖父・永吉（松平健）がカラオケで加山雄三の名曲「君といつまでも」を歌う場面があり、視聴者を喜ばせた。ドラマは高校生の結が将来、栄養士へと成長していく平成青春グラフティー。一家は福岡で農業を営む。規格外の野菜は出荷せず周囲の人たちに分けていたところ、永吉は思い立ってその直販を始めた。路上販売が終わり、手伝わせた結