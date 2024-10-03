【モデルプレス＝2024/10/03】俳優の松下洸平が2日、自身のInstagramを更新。俳優の間宮祥太朗と及川光博との3ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】松下洸平、間宮祥太朗＆及川光博「リモラブ」再会3ショット公開◆松下洸平、間宮祥太朗＆及川光博との3ショット公開同日、松下は日本テレビ系「クイズフェスティバル2024秋」（よる7時〜）に出演。放送後「リモラブ3人組が思いがけず揃いました」と、女優の波瑠が主演