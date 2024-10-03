Microsoftがオフィススイート「Office 2024」の永続版を2024年10月1日(火)にWindowsとmacOS向けにリリースし、日本版も2024年10月2日から提供されました。一度購入すれば永年で使用可能なライセンスで、月額有料のサブスクリプションに登録する必要はありません。10 月 1 日にコンシューマ向け Office 2024 提供開始 - Windows Blog for Japanhttps://blogs.windows.com/japan/2024/10/01/office-2024-for-consumers-available-oct