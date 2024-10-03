Amazonが8インチタブレット「Fire HD 8」のメモリやカメラを強化した新モデルを発表しました。あわせて、専用ケースがついた3歳以上の子ども向けの「新Fire HD 8 キッズモデル」、同じく専用ケースつきの6歳以上向け「新Fire HD 8 キッズプロ」も登場しています。Amazonの小学生向けのタブレット「Fireキッズプロ」に新たに8インチが登場。新「Fire HD 8シリーズ」がアップデートされストリーミングもゲームもよりスムーズに - Abo