■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/30、NYダウ＋17ドル高、42,330ドル2）10/1、NYダウ▲173ドル安、42,156ドル3）10/2、NYダウ＋39ドル高、42,196ドル【前回は】相場展望9月30日号米国株: 金利低下と大統領選でNYダウは最高値だが、インフレ懸念増す日本株: 株式は「石破ショック」で暴落、首相としての舵取りは大丈夫?●2．米国東海岸で10/1から港湾スト、1日当たり数十億ドルの経済損失も（ロイター）1）米国