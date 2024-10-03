９月１８日に結婚と妊娠を発表したバレーボールの元女子日本代表・栗原恵さん（４０）が３日までに自身のインスタグラムを更新し、ふっくらお腹を披露した。「１０月のスタートをピラティスから始めることができて良い気分。身体を伸ばして心もスッキリ」とリラックス。ピラティスに励む様子を公開した。ピタピタのトレーニングウェア姿で、ふっくらとしたお腹が目立つ。コメント欄でバレー元日本代表の木村沙織さんは「お腹