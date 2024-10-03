俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が新たにスタート。今回は、登場キャラクターの一人で田村芽実が演じる柚木理沙を紹介する。【写真多数】橋本環奈、仲里依紗、佐野勇斗、みりちゃむら…豪華キャストを紹介！今作は、“どんな困難も明るくたくましく乗り越える”をモットーとする平成時代のギャ