パリ五輪のレスリング女子５３キロ級で金メダルに輝いた藤波朱理（あかり、２０）＝日体大＝と２００４年アテネ大会から五輪を４連覇した伊調馨（４０）＝ＡＬＳＯＫ＝の師弟対談が初めて実現した。公式戦１３７連勝中の藤波は、日体大で女子コーチを務める伊調の指導を受けて着実に成長。互いに高め合ってきた関係性への感謝を伝え、２８年ロサンゼルス五輪での連覇へ“共闘”を誓った。（取材・構成＝林直史）藤波（以下、