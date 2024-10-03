元モーニング娘。のメンバーで俳優・久住小春（32）が3日、自身のインスタグラムを更新。ニットを着た秋コーデを公開した。【写真】「おセクシー」「たまら〜ん」背中ぱっくり大胆ショット披露の久住小春久住は「背中が空いてる服がすき」とつづり、背中が大きく開いたニットを着用した写真を投稿。大胆にバックショットを映した姿を披露し「ニットってもう着ていいのかな」とファンに問いかけた。この投稿にファンからは「