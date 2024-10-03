「JBL TOUR PRO 3」(ブラック) ハーマンインターナショナルは、JBLのフラッグシップモデルとなる完全ワイヤレスイヤフォン「JBL TOUR PRO 3」を10月3日に発売した。オープンプライスで、直販価格は42,900円。カラーはブラックとラテの2色。 「JBL TOUR PRO 3」(ラテ) 液晶ディスプレイ付き充電ケースが特徴で、2023年に発売された「JBL TOUR PRO 2」の後継機。前モデルから音質、ノイズキ