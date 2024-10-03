出産後も競技を続ける女性アスリートを支援する大会「LADY GO CUP」は、試合が1日で行われ、託児所を併設するなど、育児と競技の両立を可能にする環境を提供している。専門家は、「持続可能な支援策が、社会全体で広がることが重要」と指摘している。大会1日間「LADY GO CUP」子連れ参加OK「キャリアも、育児も、あきらめない」女性アスリートの挑戦とは。東京・千代田区で9月27日、「スポーツのチカラで越えるジェンダーの壁」を