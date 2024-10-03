3日の東京株式市場は、石破首相が2日に早期の追加利上げに慎重な考えを示したことなどから、円安が進んでいることを受け、幅広い銘柄に買い注文が入りました。日経平均株価は、一時、1000円以上値上がりしています。3日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、2日に比べ、846円27銭高い、3万8655円3銭、TOPIX(東証株価指数)は、2690.18でした。