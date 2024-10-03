Xでは、強引な訪問営業・訪問販売に関する体験談がよくシェアされる。内容は、実際に迷惑をこうむったという体験談から、対策方法までさまざまだ。 今回はTogetterでまとめられた過去の事例の中から、気になったものをピックアップして紹介する。迷惑な訪問営業・訪問販売に悩んだことがある人の参考になれば幸いだ。 業者が「玄関先までお願いします」と食い下がってくるのはなぜ？ 「挨拶だけはさせていただいてますので、