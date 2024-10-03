県教育庁は、県立高校を再編・統合する計画の策定にあたり、県民に広く意見を求めています。募集は今月末までです。中学校を卒業する生徒数の減少を背景に、県教育庁は、再来年度・2026年度からの10年間で、県立高校の再編・統合を計画していて、素案を県のホームページなどで公開しています。素案では、男鹿海洋高校と男鹿工業高校を統合、また、平成・雄物川・増田の3校を1校に統合します。このほか、計画期間中に、