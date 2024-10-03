成田国際空港第2ターミナルに、ラグジュアリーブランド「DIOR（ディオール）」が10月4日にオープンする。ウィメンズとメンズのシューズやバッグ、スモールレザーグッズ、アクセサリーなど幅広いアイテムを取り揃える。場所は本館3階、制限エリア。営業時間は午前7時半から午後9時まで。