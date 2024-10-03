◆第７７回秋季全道高校野球大会札幌地区予選▽Ｃブロック２回戦札幌南１３―０北広島西＝５回コールド＝（３日・札幌円山）道内屈指の進学校・札幌南が９安打１３得点で北広島西に大勝し、２０１６年以来の秋季全道大会出場に王手をかけた。打線をけん引したのは４番・本間流郁捕手（２年）。１回１死二、三塁からカットボールを捉えて右越えの適時三塁打を放つと、２回は無死満塁から「先っちょに当たった」と言いながら