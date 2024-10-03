ストを行う作業員＝テキサス州シーブルック/Mark Felix/AFP/Getty Images via CNN Newsourceニューヨーク（ＣＮＮ）米東部で始まった港湾労働者組合のストライキをきっかに、消費者の間でトイレットペーパーのパニック買いが起きている。組合がストに突入した１日、ＳＮＳはトイレットペーパー売り場の棚が空になったという投稿であふれ返った。それよりは少ないものの、ペーパータオルも同じような状況だった。「バージニア州の近