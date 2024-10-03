2019年に解散した女性ボーカルユニット「Kalafina（カラフィナ）」が再結成し、ライブを開催することが3日、公式サイトで発表された。清水アキラの三男・清水良太郎が救急搬送「フェスで大事故」動画を投稿同サイトは「『Kalafina Anniversary LIVE 2025』開催のお知らせ」と題し、2025年1月15日、東京ガーデンシアターでの開催を告知した。Kalafinaは18年2月から実質的に活動を休止。同4月にKeiko、同10月にはHikaruが所属事