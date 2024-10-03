ENHYPENのNI-KIが、マクドナルドの人気スイーツ「三角チョコパイ」のCMに出演する。【写真】NI-KI、“色気ダダ漏れ”な横顔日本マクドナルドでは、来る10月9日より全国のマクドナルド店舗で「三角チョコパイ 黒」と「三角チョコパイ おいもとキャラメル」を期間限定で販売する。販売に先立ち、8日からはNI-KIと女優の伊藤沙莉が出演するCMが放送。“三角チョコパイの季節”が到来した喜びをキレのある歌とダンスで表現し、見る者を