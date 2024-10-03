ハリウッドの大物プロデューサー、ロバート・ワッツが死去した。86歳だった。「スター・ウォーズ」や「インディ・ジョーンズ」シリーズをジョージ・ルーカスと共に製作したことで知られるワッツの死は10月1日、所属事務所によって発表された。9月30日、イギリスのイースト・サセックスにある自宅で眠っている間に息を引き取ったと言われている。「インディ・ジョーンズ」シリーズでのスティーブン・スピルバーグとの仕事を経て、19