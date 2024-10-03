ダルビッシュ有（38）と松井裕樹（28）のパドレスが日本時間2日、ブレーブスとのワイルドカードシリーズ第1戦に勝利。6日にスタートするドジャースとの地区シリーズ進出に王手をかけた。【もっと読む】ダルビッシュと大谷、二人の「決定的な違い」とは？？？ダルは以前から同地区のドジャースに対して特別な感情がある。昨年暮れには、自身の音声配信サービスでこう言っている。「ドジャースの良さはわかっている。だから倒し