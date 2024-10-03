【ソウル聯合ニュース】韓国の韓悳洙（ハン・ドクス）首相は３日、ソウル市内で開かれた建国記念日「開天節」の記念式典で「改革は止まれば後退するという歴史の手痛い教訓を決して忘れてはならない」とし、「国民の命と安全を守り、未来世代のための必須医療改革を必ず完遂する」と述べた。医療改革を巡っては、大学医学部の定員増を打ち出した政府と医師側の対立が長期化している。韓氏は、改革による国民の負担と苦痛を最小