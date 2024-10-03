歌手の菊池桃子（56）の所属事務所「合同会社ヴァイサイト」が3日、公式ホームページと菊地のSNSで新潮社『週刊新潮』の記事に関して声明を発表した。【画像】懐かしい菊池桃子がずらり！同誌は記事で、菊池が歌手デビュー40周年を迎えたことに触れつつ、無礼なふるまいで作曲家の林哲司氏を怒らせたという内容を報じた。楽曲制作を依頼しておきながら途中で差し替え、ライブ直前で不参加を依頼するなどの行動を報じている。