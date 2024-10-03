女優の橋本環奈（25）がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）公式SNSが3日までに更新され、オフショットが公開された。SNSでは「＃朝ドラおむすびは桜の開花時期を狙ってロケが行われました名前で呼び合い、仲を深めた二人のオフショットをお届けします」とつづり、同級生を演じる橋本と中村守里の仲良しショットを披露した。この投稿にファンからは「2人ともかわいい」「2人とも制服に合ってま