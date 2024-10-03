日々マーケティングや経済に関するさまざまな情報を収集してＸに投稿している「なんぼー | Taishi nambo」（@architectizm）さんの8月27日のポストが注目されました。【図解】簡単にいうと、こんな仕組みです「子どもを『お小遣いから卒業させる』という触れ込みの野菜栽培キット。スゴい目の付け所… ・注文したら野菜キットが届く・子どもは野菜を育てて、家族に売って収益を得る（アプリ決済）・アプリ上では野菜以外に