きのう（2日）、香川県善通寺市の陸上自衛隊駐屯地で男性隊員がトラックのドアと電柱の間にはさまれ死亡しました。 【写真を見る】陸上自衛隊善通寺駐屯地で隊員がトラックのドアと電柱の間にはさまれ死亡演習の準備中【香川】 きのう（2日）午後5時40分ごろ、善通寺駐屯地で演習の準備のためトラックを駐車場所に移動させていた陸上自衛隊1等陸曹の市川正人さん（52）が運転席側のドアと電柱に胸をはさまれた状態で同じ部隊の