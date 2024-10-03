三重県亀山市の新名神高速のトンネル内で2日、トラック同士の追突事故があり、追突されたトラックの運転手が死亡しました。警察によりますと、2日午後3時半ごろ、亀山市安坂山の新名神高速上り「野登トンネル」で、大型トラックが走行車線で停車していたトラックに追突しました。この事故で、追突されたトラックを運転していた京都市の会社員・常本憲良さん(52)が全身を強く打ち死亡し、追突した大型トラックの男性運転手(42