３日の東京金融市場は、石破首相が前日に日本銀行の追加利上げに慎重な姿勢を示したことを受け、円安・株高が進んでいる。円相場は一時、１ドル＝１４７円２０銭台まで下落し、約１か月ぶりの円安水準となった。日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値比１０００円超上昇した。東京外国為替市場の円相場は前日午後５時、１ドル＝１４４円０５〜０８銭で大方の取引を終えており、３円以上の円安・ドル高が進んだ。対ユーロで