東京・埼玉で相次いでいる強盗事件で、埼玉県所沢市の事件で奪われた被害品のクレジットカードを使って買い物をしようとしたとして、23歳の男が逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、安田勇介容疑者（23）は今月1日、埼玉県所沢市で起きた強盗傷害事件で現場から奪われたクレジットカードを使って、同じ日の午前4時ごろ、東京・新宿区歌舞伎町の質店でブランドバッグなどを買おうとした疑いがもたれています。警