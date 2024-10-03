橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第4話が3日に放送された。SNSでは松平健演じる祖父・永吉のカラオケシーンにツッコミがあがった。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、天神のゲームセンター近くでギャルたちに出くわした結（橋本環奈）が、しつこく博多ギャル連合への加入を求められ困ってるところに警察が現れる。結とギャルたちを見かけたサラリーマンの男が恐喝と勘違いした