2024年9月17日にリリースされた「iOS 18」では、ホーム画面のカスタム機能の強化や「ゲームモード」の追加などが行われました。同時に、連絡先へのアクセスを要求するアプリに対し、アクセスを許可する連絡先を個別に選択できる機能も追加されています。この機能に対し、連絡先の共有に依存するソーシャルアプリに大きな問題が生じることになると、海外メディアのThe New York Timesが指摘しています。Did Apple Just Kill Social