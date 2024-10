OpenAIが進めていた資金調達ラウンドが完了し、1570億ドル(約23兆円)の評価額で66億ドル(約9700億円)の資金を集めたことがわかりました。New funding to scale the benefits of AI | OpenAIhttps://openai.com/index/scale-the-benefits-of-ai/OpenAI raises at $157 billion valuation; Microsoft, Nvidia join roundhttps://www.cnbc.com/2024/10/02/openai-raises-at-157-billion-valuation-microsoft-nvidia-join-round.htmlOp