歌手の工藤静香（５４）が３日までに自身のインスタグラムを更新し、私服ショットを披露した。「＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ２０２５春夏コレクション」とつづり、のジャケットなどをシックに着こなした姿をアップ。「トップルックとラストルックそして、１番好きだったルックを皆さんにご紹介させてください」と人気ブランドのショーの様子も掲載した。フォロワーからは「今はパリにいらっしゃるんですね？本当にアク