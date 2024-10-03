福井テレビの報道によると「愛が終わった」のが離党の理由だという──。福井1区から立憲民主党公認で立候補を予定していた西山理恵氏が党県連に離党願いを提出（註1）。県連は擁立を断念する方針を固めた。西山氏は福井テレビの取材に応じ、ネットニュースでは動画の形で配信されたが、その独特な“語り口”は文章でも伝わるはずだ。＊＊＊【写真7枚】「ウソでしょ？そりゃ炎上するよ」あまりに下品で問題になった“ヒーラー