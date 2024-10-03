アジア株香港株7日ぶり反落、米雇用統計を前にいったん利食い売り株高冷静になる必要との指摘も 東京時間11:17現在 香港ハンセン指数 21698.28（-745.45-3.32%） 中国上海総合指数 3336.50（休場） 台湾加権指数 22390.39（休場） 韓国総合株価指数 2561.69（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8200.50（+2.31+0.03%） アジア株式市場の大半は休場。韓国市場は開天節、中国は国慶節で休場。台湾