国民民主党の玉木代表（左）との会談に臨む立憲民主党の野田代表＝3日午前、国会立憲民主党の野田佳彦代表は3日午前、国民民主党の玉木雄一郎代表と国会内で会談し、27日投開票の衆院選で自民、公明両党の過半数割れを目指す方針で一致した。自民党派閥裏金事件の幕引きを許さないとの認識を共有。石破茂首相の姿勢をただすため、臨時国会で予算委員会開催を与党に引き続き要求することも確認した。野田氏は会談後、衆院選で立