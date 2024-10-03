©ABCテレビ 結成10周年を迎えたTHE RAMPAGEが”新たなステージ”に挑戦し、新境地を切り拓いていく冠番組『STAGE RAMPAGE』（ABCテレビ）。 初回となる10月5日(土)は1時間スペシャルで放送。MCに土田晃之を迎え、なんと芸人たちと”ガチの即興コント”に挑戦する！土田でさえ「ネタ合わせもリハーサルもナシでコントなんて信じられない」と恐れをなすほどの即興コント。THE RAMPAGEはリハーサルどころか