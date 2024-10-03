令和のあざと女王、フリーアナウンサーの森香澄（29）が、ビールの売り子でおじさまたちを悩殺！。ショートパンツ＆ニーハイソックスのド派手なピンクの売り子スタイルで、球場に来た野球ファンたちを翻弄した。【写真】令和のあざと女王がショーパン＆悩殺森が様々な企画に体を張って挑戦していくバラエティー番組、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時34分、※一部地域を除く）が2日にスタート。初回では、ビール