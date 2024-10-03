【「週刊少年チャンピオン」44号】 10月3日 発売 価格：380円 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン」44号を本日10月3日に発売した。価格は380円。 今号の表紙と巻頭カラーには、ゲーム「学園アイドルマスター」初のコミカライズとなる新連載「学園アイドルマスター GOLD RUSH」が登場。コミカライズの脚本・構成（ネ&#