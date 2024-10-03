・郵船は連日の上場来高値更新と異彩放つ、割安さ際立ち中東の地政学リスクもネガティブ材料とならず ・ＩＮＰＥＸやＥＮＥＯＳが３日続伸、中東情勢緊迫化でＷＴＩ価格は一時７２ドル台 ・三菱ＵＦＪなどメガバンクが冴えない、石破首相発言受けた利上げ観測後退で売り圧力 ・ＡＢＥＪＡ急反発、日本語版医療ＬＬＭ開発に共同研究開発機関として参画 ・コラボスが急騰、「コスト改善施策」奏功し２５年３月期利益予想を上方修