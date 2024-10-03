10月2日午後、釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）映画の殿堂で「第29回釜山国際映画祭」開幕式のレッドカーペットイベントが行われ、チャン・ドンゴン、キム・ヒエ、スヒョン、ホ・ジノ監督らが出席した。彼らが出演する映画「普通の家族」は、それぞれ異なる信念を持って生きてきた4人が、子供たちの犯罪現場が収められた防犯カメラの映像を見てから、すべてが崩れてしまう姿を描いたウェルメイドサスペンスだ。・ソル・ギョング＆