3日前引けの日経平均株価は反発。前日比846.27円（2.24％）高の3万8655.03円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1459、値下がりは148、変わらずは36と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を144.71円押し上げ。次いで東エレク が80.39円、アドテスト が70.50円、ＳＢＧ が49.52円、ＴＤＫ が44.14円と続いた。 マイナス寄与度は6.08円の押