3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ13379217.9 26665 ２. 楽天Ｗブル 1041068.1 31490 ３. 野村日経平均 1002130.8 40090 ４. 日経ベア２962526.7 305.1