連載第８回杉山茂樹の「看過できない」国立競技場に集まった観衆は５万5598人。９月28日に行なわれた清水エスパルス対横浜FCの一戦はJ2リーグ新記録だった。今季、国立競技場で開催されたJ1リーグの試合を含めても、FC東京対アルビレックス新潟、FC東京対名古屋グランパスに次ぐ、３番目にランクされる大入りである。ホームチームは清水で、スタンドも７割方オレンジの観客で埋め尽くされていた。横浜FCにもう少し集客力があれ