Forrest Crellin[パリ ２日 ロイター] - 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が２日公表した報告書によれば、直近１２カ月で水素関連事業への投資決定が倍増した。ただ、業界が不確実性に直面する中で、施設の処理能力や需要は低水準にとどまっている。投資決定の結果、水素生産は２０３０年までに現在の５倍に増える。直近１２カ月の投資決定は、中国がその４０％超を占めた。半面、需要目標は生産計画のわずか２５％超にとどまる。